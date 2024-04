Forza Italia: sicurezza, immigrazione, economia. Ecco il programma per le Europee

21 aprile 2024 a

Si apre con una citazione di Silvio Berlusconi il programma di Forza Italia per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno, spartiacqua fondamentale per il futuro dell'Ue. "Forza Italia è il partito del mondo senza frontiere. Forza Italia è il partito della libertà, della democrazia, del cristianesimo, è il partito della dignità, del rispetto, di tutte le persone. Forza Italia è il partito per me, per te, per tutti". Sicurezza, immigrazione, economia, giovani: ecco i punti del programma del partito guidato da Antonio Tajani tra valori e priorità per una nuova Europa.