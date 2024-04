Vittorio Feltri contro i paradossi della sinistra: "Proibizioni schizofreniche"

18 aprile 2024 a

Divieto di fumo ovunque. Non solo nei locali al chiuso ma, sempre più spesso, anche nei luoghi all'aperto. Ne parla Vittorio Feltri nella sua rubrica quotidiana "La stanza di Feltri". E ancora una volta il direttore editoriale de Il Giornale punta il dito contro la schizofrenia della sinistra: cannabis sì e tabacco no.

"Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, sostiene che si tratti di questione di rispetto oltre che di buonsenso - scrive Feltri nella sua rubrica - Benissimo. E noi tabagisti, vessati da questo proibizionismo sempre più dilagante e grottesco, ghettizzati, emarginati, isolati, maltrattati, invisi, perseguitati (e non esagero), indotti a nasconderci come fossimo criminali, noi chi ci rispetta? Faccio notare, infine, che è sempre la sinistra ad inventare proibizioni schizofreniche, dal sapore moralizzante e dalla volontà correttiva. Quella stessa sinistra, per intenderci, che vuole la cannabis libera. Le canne sì, il tabacco no".