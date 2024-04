L'Aria che tira, Feltri contro gli studenti de La Sapienza: "Il manganello è strumento didattico"

17 aprile 2024 a

Non si placano le polemiche all'indomani degli scontri tra studenti e polizia all'università La Sapienza di Roma. Se ne parla anche durante la puntata de L'Aria che tira in onda il 17 aprile su La7. In collegamento c'è Vittorio Feltri che tuona contro gli studenti e li esorta a impegnarsi nello studio piuttosto che occuparsi di questioni che non li riguardano.

"Sono dalla parte delle forze dell'ordine. È ora di finirla, questi studenti non combinano niente, hanno fatto un gran caos a Milano perché volevano gli appartamenti come se gli appartamenti fossero a disposizione gratis perché sono studenti. Ma agli studenti non è tutto dovuto. Gli studenti devono studiare, non devono essere antisionisti a tutti i costi e non devono fare proteste che non li riguardano, visto che abbiamo un governo e persone autorevoli che possono intervenire. La loro opinione è importante ma non si capisce perché debbano scendere in piazza a fare casino e poi si lamentano perché la polizia cerca di contenerli. Il manganello è uno strumento didattico".