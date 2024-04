Tagadà, l'attacco di Renzi al Pd: "Parla con le parole di Conte"

16 aprile 2024 a

Il Pd vuole mettere Enrico Berlinguer sulla tessera del Pd. Se ne parla durante la puntata di Tagadà del 16 aprile. L'idea della tessera dem che richiama l'icona della storia comunista fa discutere e chiama direttamente in causa il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.

#tagada Tiziana Panella porta la tessera del PD con Berlinguer a Matteo Renzi: la reazione dell'ex segretario nel video https://t.co/WL45khB00b — La7 (@La7tv) April 16, 2024

«La tessera del Pd con Berlinguer? - si chiede Matteo Renzi - Io ho profondo affetto per il Pd, voglio tanto bene a tanti sindaci e questa operazione funziona ma la cosa sconvolgente è che questo Pd anziché gli occhi di Berlinguer, ha le parole di Giuseppe Conte, è subalterno ai grillini e tanti del Pd voteranno per la lista Stati Uniti d’Europa perché la storia del Pd non ha nulla a che vedere con i 5 Stelle». Così Matteo Renzi a Tagadà su La7.