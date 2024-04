Lega, Crippa zittisce i critici di Salvini: senza di lui non esisterebbe più

13 aprile 2024 a

«Alla Lega serve un nuovo leader. Un nuovo leader che vada nella direzione dell’autonomia, che rimetta al centro la questione settentrionale». Sono state queste le parole di Umberto Bossi, nel giorno in cui ha accolto a casa sua a Gemonio (Varese) un centinaio di persone che si erano presentate per ricordare i 40 anni della Lega. Andrea Crippa, vicesegretario della Lega, interpellato telefonicamente dall’Adnkronos dopo le parole di Bossi ha reagito così: «Matteo Salvini è colui che ha portato la Lega al 35% e a essere centrale sullo scacchiere italiano ed europeo. È grazie a lui se oggi la Lega è un partito che può determinare il futuro dell’Italia e dell’Europa. Umberto Bossi la Lega l’ha fondata e senza di lui non sarebbe esistita, senza Salvini la Lega non esisterebbe».

«Credo che – prosegue Crippa - la figura di Salvini sia imprescindibile. Se si candida, voto convintamente Salvini al congresso del partito perché il suo progetto è vincente. Tra poche settimane, tra l’altro, si vota l’autonomia, che porterà benefici al Nord, al Centro e al Sud. Non ho capito quale potrebbe essere il progetto alternativo a quello di Salvini. Al netto della leadership, non capisco quale possa essere un progetto alternativo». «Magari c’è ma lo devono spiegare», chiosa l’esponente leghista.