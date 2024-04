Mattino Cinque, Renzi contro Conte: "Banderuola, se ha dignità lasci la poltrona"

05 aprile 2024 a

Renzi contro Conte. Il caso Bari irrompe anche sulla scena politica. «’Sto Giuseppe Conte...È una banderuola che va dove lo porta il vento per tenere la cadrega. A Bari dice che siccome c’è l’indagine si ritira dalle primarie, allora si dimetta con l’assessore in Giunta, troppo facile così. Mio caro, se hai un minimo di dignità lascia la poltrona, ma non lo sa fare». Così Matteo Renzi a Mattino Cinque sul caso Bari.

Nelle scorse ore il segretario di Italia Viva aveva già attaccato il leader del Movimento Cinque Stelle. «Scandalo voto di scambio in Puglia. Non commento le indagini e mantengo il mio garantismo. Per me vale la politica, non il giustizialismo. E non ho avuto bisogno di una inchiesta per dire che il sistema di Michele Emiliano per me è l’esatto contrario della buona politica. L’ho detto quando eravamo al Governo nazionale, l’ho detto quando siamo rimasti soli all’opposizione regionale. E non è un caso che IV sia ancora oggi all’opposizione di Emiliano. Il Tap, la Xylella, la Buona Scuola, l’Ilva, la gestione clientelare del potere: su tutti questi argomenti noi siamo dalla parte opposta a Michele Emiliano. Da sempre». Lo scrive su X il leader di Iv, Matteo Renzi.