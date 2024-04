David di Donatello, Sangiuliano sbugiarda l'ultima fake news: il caso Geppi Cucciari

04 aprile 2024 a

«Fantasie». E’ netto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, interpellato dall’Adnkronos, nel bollare le indiscrezioni di stampa che legano la mancata presenza di Geppi Cucciari come co-conduttrice dei David di Donatello al fianco di Carlo Conti ad un suo intervento sulla Rai. «Diffido chiunque – sbotta il componente del governo Meloni - dall’affermare una cosa del genere. E sono pronto a querelare chiunque racconti queste fantasie. Da liberale conservatore, mi oppongo a qualsiasi forma di censura. Giudico Geppi Cucciari bravissima nel suo lavoro e le auguro di avere grandi successi e di raggiungere tutti i traguardi a cui aspira». Il ministro l’anno scorso venne coinvolto in una polemica con l’attrice durante la serata finale del Premio Strega.

Tra coloro che avevano subito gridato allo scandalo ci sono due esponenti del Movimento 5 Stelle, il capogruppo in commissione cultura al Senato Luca Pirondini e l’esponente grillina in commissione di vigilanza Rai Dolores Bevilacqua: «Secondo quanto riportato dal giornalista Alberto Dandolo su ’Oggi’, l’edizione 2024 dei David di Donatello avrebbe dovuto vedere alla conduzione, accanto a Carlo Conti, la presentatrice Geppi Cucciari. Tuttavia nell’articolo si riporta che ‘Secondo fonti Rai l’ingaggio dell’attrice sarda sarebbe stato però bloccato all’ultimo momento dalle alte sfere della politica’. Ci auguriamo davvero che non sia così, ma non vorremmo che ci sia stato qualcuno che abbia voluto scientemente farla fuori, magari memore della sua performance al Premio Strega, quando la conduttrice ridicolizzò Gennaro Sangiuliano che sedeva in giuria senza aver letto i libri in gara. Sarebbe opportuno che la Rai e l’organizzazione dell’evento facessero chiarezza, per non prestare il fianco a chi paventa un caso politico con tanto di censura dall’alto».