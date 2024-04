Sondaggi europee, debutto choc per Santoro. Panico a sinistra: chi resta fuori

04 aprile 2024 a

a

a

Comincia a scaldarsi la corsa alle elezioni eruopee di giugno 2024 e con essa tornano a essere centrali, per la strategia dei partiti, i sondaggi politici. Nell'ultima Supermedia Agi/YouTrend della settimana diffusa giovedì 4 aprile, che integra i risultati più recenti dei principali istituti demoscopici, le sorprese non mancano. Continua a calare, seppur di poco, il partito della premier Giorgia Meloni, anche se FdI si conferma di gran lunga in testa alla classifica degli orientamenti di voto. La Lega e Forza Italia si ritrovano appaiati, entrambi poco sopra l’8%. I cambiamenti riguardano da un lato il "cantiere" centrista che coinvolge Italia Viva e +Europa, che iniziano a essere sondati insieme come lista unica "Per gli Stati Uniti d’Europa" ma che separatamente risultano in lieve flessione, e in discesa sono pure sia Azione di Carlo Calenda sia Verdi/Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che si allontanano dalla soglia del 4%.

Sondaggio Pagnoncelli: FdI mette il turbo, sorpasso clamoroso nel centrodestra

Altra novità è quella relativa alla galassia pacifista. Va registrato infatti il debutto nei sondaggi della lista Pace Terra Dignità di Michele Santoro, che sostituisce Unione Popolare all’estrema sinistra ed esordisce con l’1,6%, un dato invero poco incoraggiante.

Quanto contano i leader alle elezioni? Dal sondaggio stoccata a Conte

Ecco la Supermedia dei sondaggi e le variazioni rispetto alla rilevazione analoga di due settimane fa, realizzata il 21 marzo scorso. Fratelli d'Italia 27,4% (-0,1%), Partito demicratico di Elly Schlein 20,0% (+0,2%), il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte 16,3 (+0,3%), la Lega di Matteo Salvini 8,2% (invariato), Forza Italia di Antonio Tajani 8,2% (+0,2%), Verdi/Sinistra 3,7% (-0,4%), Azione 3,5% (-0,4%), Italia Viva di Matteo Renzi 3,1% (-0,1%), +Europa 2,6% (-0,2%), Italexit/Libertà 1,6% (+0,1%), Pace Terra Dignità 1,6%. I sondaggi considerati per registrate la Supermedia, si ricorda, sono stati realizzati dagli istituti Eumetra (data di pubblicazione: 28 marzo), Euromedia (28 marzo), Ipsos (28 marzo), Noto (3 aprile), SWG (25 marzo e 2 aprile) e Tecnè (25 marzo e 3 aprile).

Come detto l’alleanza Verdi-Sinistra si allontana dall'asticella del 4 per cento, Oggi è stata presentata la candidatura dell'ex sindaco di Roma, Ignazio Marino. Nelle prossime settimane si capirà che tipo di impatto potrà avere nel consenso per la formazione rossoverde.