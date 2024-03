Bari, un video mette alle corde Decaro: Emiliano e l'intervista sull'incontro a casa del boss

Gabriele Imperiale 26 marzo 2024 a

Antonio Decaro-Michele Emiliano: una telenovela senza fine. Il presidente della regione Puglia e il sindaco del capoluogo sono da giorni protagonisti di una querelle a distanza nata dopo l’uscita del governatore su un incontro a tre con la sorella del boss Tonino Capriati. Prima l’aneddoto del governatore sull’incontro dei due esponenti dell’allora giunta di Bari, poi la smentita di Decaro e, infine, la ritrattazione (solo parziale) dello stesso Emiliano. Finita qui? Neanche per sogno perché mentre i due restano in attesa che la tempesta passi, sul web spunta un video che lascia poco spazio alle ambiguità. A postarlo su X, il social network di Elon Musk, ci ha pensato la cronista de Il Giornale Annarita Digiorgio. Il commento in testa è quanto mai esaustivo “Il video di due anni fa a Telenorba in cui #Emiliano dichiarava lo stesso episodio raccontato sul palco tre giorni fa”.

Ma vediamolo nel dettaglio. Intervistato della popolare emittente televisiva, Emiliano racconta Bari vecchia nell’epoca in cui era lui il primo cittadino del capoluogo: “Era un posto dove io entravo, ma entravo con i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza – esordisce il governatore –, c'era una considerazione di Bari vecchia come un fortino”. Poi l’aneddoto: “Quando chiudemmo il traffico a Bari vecchia, l'assessore incaricato di installare le apparecchiature elettroniche si chiamava Antonio Decaro – sugli schermi appare proprio Decaro che è in studio in veste di ospite della trasmissione – che torna in comune molto spaventato”. Il perché? “Era stato diciamo incocciato – tra le vie della zona e, ricorda Emiliano, citando l’aneddoto che ha dato il via alle polemiche – tornammo insieme, in due, da soli, a parlare a casa del ‘responsabile del luogo’ dove questo evento era avvenuto, che ovviamente non si aspettava di trovarmi in casa”.

E lì con – prosegue Emiliano – “io gli dissi, ‘l'ingegnere è amico mio sta qui perché deve proteggere i vostri bambini dalle automobili, è tutto chiaro?’”. Nelle immagini si vede ancora Decaro che non batte ciglio quando viene ricordato l’episodio. Un video che apre un nuovo fronte nella querelle a distanza tra i due. Un servizio che secondo Digiorgio lascia interrogativi pesanti, ben sintetizzati nella caption del post: “#Decaro era ospite in studio, perché non lo ha smentito in diretta? E soprattutto: c’è un ‘responsabile del luogo’? E chi sarebbe??? E un sindaco pm lo legittima??”.