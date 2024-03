Bari, D'Attis alza la voce: “Dichiarazioni clamorose da Emiliano, situazione degenerata”

26 marzo 2024 a

Non si spengono affatto le polemiche sul racconto di Michele Emiliano riguardo all’incontro andato in scena a casa della sorella del boss Capriati. L’attuale governatore della Regione Puglia ha tirato in ballo anche Antonio Decaro, sindaco di Bari, che ha partecipato con lui al faccia a faccia a Bari vecchia quando era assessore. Ma le dichiarazioni dell’ex magistrato, che, nonostante le smentite del suo partito, il Pd, e dello stesso Decaro, ha confermato tutto in interviste successive, hanno scatenato la reazione del vicepresidente della Commissione Antimafia e deputato di Forza Italia Mauro D’Attis: “Ai microfoni del Tg1, Michele Emiliano rilascia dichiarazioni clamorose da cui emerge un dato incontrovertibile. A Bari la situazione è degenerata, ci sono fatti gravissimi che richiedono la massima attenzione di tutti gli attori istituzionali. Emiliano conferma di essere andato a casa del boss dopo le minacce anziché recarsi in procura a denunciare. È evidente e urgente, a questo punto, che la questione venga approfondita anche dalla Commissione Antimafia”.