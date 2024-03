Bari, Emiliano conferma tutto: “Con Decaro dalla sorella del boss, lui non ha mai smentito”

26 marzo 2024 a

Michele Emiliano tiene il punto sull’incontro con la sorella del boss Capriati a cui ha partecipato con lui anche l’attuale sindaco di Bari, Antonio Decaro, allora assessore. Il governatore pugliese, nonostante la smentita del primo cittadino dopo il suo racconto, non fa retromarcia e delinea il quadro di quanto successe, ribadendo le sue parole dei giorni scorsi: “Io - dice al Corriere della Sera - questo fatto di quando con Decaro andammo dalla sorella di Capriati dopo che lui era stato minacciato per la chiusura al traffico di quel pezzo di Bari vecchia l’avevo già raccontato mille volte, senza che nessuno ne rovesciasse il senso com’è stato fatto nelle ultime ore. Alcune di queste volte l’avevo raccontato anche alla presenza di Antonio, che non aveva avuto nulla da eccepire… Ora, per carità, sono pure passati diciotto anni, non posso pretendere che altri abbiano la memoria che ho io”.

“La sorella di Capriati - continua Emiliano, ex magistrato - conosceva benissimo me, come sindaco ma anche come magistrato che aveva spedito il fratello all’ergastolo. Antonio non lo conosceva, non l’aveva mai visto prima, per lei era un assessore come un altro e oggi forse non riconosce nel sindaco di Bari la persona che aveva visto con me allora…”. La bufera politica scaturita dalle sue parole non lo tocca più di tanto, nonostante tanti mal di pancia anche a sinistra: “Ecco perché quando mi accusano addirittura di aver chiesto protezione alla sorella del boss non mi danno alcun fastidio e non mi creano scompensi di sorta, anzi. Sono abituato all’inversione della verità, soprattutto quando c’è una campagna elettorale di mezzo. C’è una storia che parla per me, a Bari e fuori da Bari. Forse sbaglio per pudore a non ricordarlo quasi mai. Ma io ho imparato a fare il magistrato da Rosario Livatino in persona, in Sicilia; e la bara di Rosario Livatino, dopo che l’hanno ammazzato, l’ho portata sulla mia spalla”. Emiliano ribadisce la sua memoria di ferro, cosa dirà ora Decaro che aveva smentito dell’incontro dalla Capriati?

Emiliano inoltre aveva confermato l'incontro a Bari vecchia già ieri sera in un'intervista al Tg1: "“Noi abbiamo deciso di istituire la Ztl a Bari Vecchia. E io e Antonio (Decaro, ndr), più Antonio di me, abbiamo girato per Bari Vecchia in lungo e in largo per spiegare le ragioni del provvedimento. In una di queste occasioni, ho certamente parlato con la signora Capriati. Sinceramente, io ci ho parlato sicuramente e ho parlato delle resistenze molto forti che Decaro stava trovando per istituire la Ztl. Se sto facendo marcia indietro rispetto a quanto detto sul palco? No, però siccome è una cosa di 18 anni fa, se Antonio mi ha detto che non ricorda di essere stato accanto a me, è possibile che lui abbia ragione. Non era meglio andare in procura? No, in questa caso noi avremmo montato una situazione nella quale la procura, secondo me, non avrebbe potuto fare assolutamente nulla”.