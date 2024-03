Migranti, il piano Meloni contro i trafficanti: "Alleanza globale"

17 marzo 2024 a

Emergenza migranti, il premier Giorgia Meloni è stata protagonista del vertice Unione europea-Egitto che si è svolto a Il Cairo. «Questa iniziativa è il modo migliore per far fronte al flusso migratorio e apprezziamo gli sforzi dell’Egitto in questo senso, aspiriamo a lavorare insieme più di prima per aiutare gli Stati di origine e quelli di transito» attraverso «investimenti e assistenza per prevenire l’immigrazione illegale, per aiutare questi Stati a fronteggiare i trafficanti di migranti». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo al vertice Ue-Egitto in corso al Cairo dove verrà firmata la dichiarazione congiunta che getta le base per il partenariato strategico. La premier ha quindi ricordato il Piano Mattei spiegando che «’Italia ha un piano con gli Stati africani che è in fase di realizzazione e ammonta a 5 miliardi di euro, e l’Egitto ne fa parte». «In Egitto - ha rimarcato - firmeremo oggi diversi importanti accordi bilaterali che fanno parte di questo piano, e la migrazione sarà uno dei temi del G7». «Stiamo lavorando per lanciare un’alleanza internazionale per la lotta contro i trafficanti di esseri umani».

Meloni ha parlato anche della crisi in corso a Gaza che «è in cima alle nostre preoccupazioni». Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in apertura del vertice Ue-Egitto al Cairo. «Siamo di fronte a una situazione internazionale molto complessa», ha detto Meloni, ricordando che l’Italia «sostiene gli sforzi di Egitto e altri Paesi» dell’area per giungere a una tregua ed è «in prima linea per garantire gli aiuti umanitari». Il premier ha sottolineato che le priorità sono l’apertura di corridoi umanitari per gli aiuti, il raggiungimento di un cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi in mano a Hamas. Meloni ha quindi ribadito il sostegno dell’Italia a una soluzione a due Stati come unica strada per una pacificazione tra Israele e palestinesi.