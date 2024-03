Meloni a Biden: "Qui con una proposta", alleanza globale contro migrazioni illegali

01 marzo 2024 a

Il dossier migranti a Washington. "Sono venuta qui con una proposta per lanciare un’alleanza globale contro i trafficanti di esseri umani", ha detto la premier Giorgia Meloni alla Casa Bianca nell’incontro con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Meloni ha evidenziato alcuni dei punti che saranno al centro delle discussioni del G7, la cui attenzione sarà posta in particolare sulle tematiche riguardanti l’intelligenza artificiale e i rapporti con il continente africano. L’Africa, ha affermato Meloni, "troppo spesso è stata sfruttata con un approccio predatorio. E ciò rappresenta una delle cause della crisi migratoria". Per la premier, è dunque necessario "sostenere lo sviluppo del continente africano e porre fine al traffico di esseri umani".

Per quanto riguarda l’intelligenza artificiale, per Meloni questa "può essere un bene o un male. Noi vogliamo svilupparla ma restando sicuri che resti focalizzata sull’essere umano". La premier ha inoltre evidenziato la necessità di "dare nuovo slancio alla cooperazione strategica" incrementando il commercio bilaterale. Italia e Stati Uniti devono "dare una spinta alle loro relazioni. Nel nostro ultimo incontro avevamo dettato di aumentare le nostre relazioni. Lo abbiamo fatto, hanno toccato livelli mai visti. Abbiamo fatto un buon lavoro, ma c’è da fare di meglio", ha detto Meloni.

Biden ha ringraziato Meloni per il sostegno alla causa ucraina e sul Medio Oriente ha detto: "Stiamo cercando di raggiungere un accordo tra Israele e Hamas" che preveda "la restituzione degli ostaggi ed il cessate il fuoco immediato a Gaza per almeno le prossime sei settimane, e consentire l’aumento degli aiuti alla popolazione di tutta la Striscia di Gaza, non solo il sud".