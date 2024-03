Fisco, la promessa del ministro Giorgetti: "Riforma a tempo di record"

16 marzo 2024 a

a

a

Sfida dello sviluppo, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, annuncia le iniziative del governo per consentire al nostro Paese di crescere nonostante la difficile congiuntura economica che stiamo vivendo. Tra i pilastri su cui agire sicuramente la riforma fiscale. «Dobbiamo proseguire nell’opera di attuazione delle politiche strutturali già avviate dal governo per sostenere l’economia compresa la riforma fiscale che stiamo portando avanti a tempi di record». Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, rivolgendosi agli allievi ufficiali della Guardia di Finanza che, nella sede dell’Accademia di Bergamo, hanno prestato il loro solenne giuramento.

"Chi l'avrebbe mai detto". Mps, l'ironia di Giorgetti: oggetto del desiderio

«Abbiamo davanti scenari economici complicati e per questo il ruolo della Guardia di Finanza è sempre più indispensabile per contrastare l’illegalità economica e finanziaria. L’illegalità è un grave ostacolo alla crescita e allo sviluppo del Paese - ha proseguito il ministro dell'Economia - Il ruolo della Guardia di Finanza è fondamentale per accompagnare nella legalità il processo di rilancio dell’economia del nostro Paese nei complicati scenari geopolitici che viviamo».