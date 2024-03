Santoro presenta i candidati delle liste. E spuntano nomi noti: chi sono

15 marzo 2024 a

Michele Santoro, Raniero La Valle e Marta Grande hanno presentato a Roma, presso la sede di Servizio Pubblico, i candidati delle liste di Pace Terra Dignità per le prossime Elezioni Europee. A seguito della presentazione, il movimento per la Pace - primo a presentare le liste e a rendere pubblici i nomi dei candidati di cui Santoro e La Valle sono capofila -, darà inizio alla raccolta delle firme per le prossime elezioni di giugno 2024. Il giornalista ed ex conduttore si candiderà se riuscirà a superare lo scoglio della raccolta firme. Dovrà raccogliere 75mila sottoscrizioni entro il 30 aprile.

L'avventura politica di Santoro è un disastro: capolinea in vista e flop annunciato

Dalla parte di Michele Santoro si stanno già schierando volti noti. Stando a quanto si legge in un articolo del Fatto Quotidiano, tra i candidati spunta "il vignettista Vauro, l’editrice Ginevra Bompiani, l’attore Paolo Rossi, lo scrittore russo Nicolai Lilin (l' autore di Educazione Siberiana, da cui poi fu tratto l’omonimo film di Gabriele Salvatores), il matematico Piergiorgio Odifreddi, lo storico Angelo d’Orsi, Pino Arlacchi, il segretario di Rifondazione comunista Maurizio Acerbo". "Non siamo una lista di sinistra, abbiamo dentro persone che arrivano da esperienze diverse", ha spiegato il giornalista, per poi aggiungere: "Per esempio, ci sono palestinesi ed ebrei pacifisti".