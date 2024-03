Tasse, Meloni presenta il piano del governo: "Aiutiamo gli italiani onesti"

13 marzo 2024 a

La premier Giorgia Meloni ha presentato la riforma fiscale e si è detta "fiera del coraggio di una riforma attesa da cinquanta anni", che renderà l'Italia più "attrattiva". "Non penso, non dirò mai che le tasse siano una cosa bellissima, sono una cosa bellissima le libere donazioni, non i prelievi imposti per legge", ha scandito la presidente del Consiglio, intervenendo al convegno "La riforma fiscale, attuazione e prospettive". "Il messaggio che vogliamo dare è molto semplice. Non abbiamo amici ai quali fare favori, se non gli italiani onesti che pagano le tasse e contribuiscono al mantenimento del bilancio pubblico. Gli unici amici che abbiamo sono gli italiani onesti, anche quando non riescono a pagare, ma che vogliono farlo. Non c’è spazio per chi vuole fare il furbo, ma chi è onesto e si trova in difficoltà merita di essere aiutato e di essere messo in condizione di poter pagare ciò che deve. Lo sanno bene anche cittadini e imprese, lo dimostra il dato sulle somme spontaneamente all’Agenzia delle Entrate che sono aumentate di oltre 26 miliardi di euro rispetto al 2022. Perché? Perché è uno Stato giusto, uno Stato comprensivo, uno Stato disponibile è uno Stato che non viene più percepito come un avversario, a volte addirittura come un nemico, e di conseguenza è uno Stato che non merita aggirato. Questa è la scommessa culturale che noi abbiamo fatto e i dati ci dicono che funziona", ha affermato.

Il sistema fiscale "deve chiedere il giusto", e deve usare il "criterio del buon padre di famiglia: buon senso e lungimiranza senza sprecare le risorse". Così si è espressa la premier sulla riforma fiscale. "Solo con una riforma organica si può puntare a uno dei nostri grandi obiettivi, che è quello della riduzione generalizzata della pressione fiscale, che grava su famiglie e imprese", ha sottolineato. "Abbiamo predisposto delle bozze, accoglieremo gli spunti della politica e degli addetti ai lavori per varare una riforma in cui la certezza del diritto sia la cifra fondamentale. Ma lasciatemi dire che sono molto fiera chi sia questo il governo che sta allineando l’Italia ai principali standard europei e consegnare ai cittadini un fisco più equo e responsabile", ha aggiunto.