Cybersicurezza, la stretta del governo: "Alert e controlli contro gli abusi"

Cybersicurezza, stretta dal governo. Si è svolta a Palazzo Chigi una riunione, coordinata dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, alla quale hanno preso parte il Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, il Viceministro all’economia e alle finanze, Maurizio Leo, il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo, il Capo della Polizia, Vittorio Pisani, il Comandante generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro, il Direttore della Unità di Informazione Finanziaria, Enzo Serata, e i vertici dell’intelligence e dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

«Fermo restando il lavoro del Parlamento riguardo all’adeguamento del sistema normativo in tema in sicurezza cyber, avviato dalla Camera dei deputati - si legge in una nota di Palazzo Chigi - durante l’incontro sono stati affrontati i problemi relativi agli accessi illeciti alle banche dati informatiche pubbliche, anche alla luce delle recenti vicende di dossieraggio. Sono stati individuati percorsi di tipo amministrativo e organizzativo per rendere più stringente il sistema dei controlli, con adeguati alert atti a scongiurare gli abusi e con verifiche periodiche».