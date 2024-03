Dossieraggio, centrodestra unito: commissione d'inchiesta da valutare, ma non ora

11 marzo 2024 a

Il centrodestra ha una linea unitaria sul tema dossieraggio. I capigruppo di Camera e Senato di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Civici d’Italia - Noi Moderati – Maie hanno diffuso una nota sull’inchiesta che va avanti a Perugia, prendendo tempo su una possibile commissione parlamentare sulla vicenda: “Nella grave vicenda del dossieraggio, la delicatezza delle indagini in corso, seguite dalla Procura della Repubblica di Perugia e dalla Direzione nazionale antimafia, suggerisce che non debbano esservi sovrapposizioni politiche prima della conclusione delle stesse indagini. La Commissione Antimafia sta agendo su iniziativa dei magistrati che indagano, e ha il compito di completare quel che non può essere oggetto di indagine penale, cioè la lettura politica della vicenda. Lo sta facendo avendone gli strumenti e la competenza”.

“L’eventuale costituzione di una apposita Commissione parlamentare di inchiesta sarà – dicono i parlamentari di centrodestra - valutata successivamente, anche alla luce di quanto emergerà dai lavori della Commissione Antimafia. Infatti, i tempi necessari per l’istituzione di una nuova Commissione d’inchiesta non possono far venire meno la necessità di ottenere immediata chiarezza e di dare risposte a fatti che sono, come ha detto in Commissione il procuratore Cantone, di ’una mostruosa gravità’”. Ci sarà quindi tempo per far lavorare i parlamentari sul dossieraggio, prima si attendono gli sviluppi dalla Procura di Perugia.