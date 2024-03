Abruzzo, exploit di Forza Italia. E Tajani dedica la vittoria a Berlusconi

11 marzo 2024 a

"Ha vinto la verità contro la menzogna. Il campo largo non sarà il futuro dell’Italia" e "possiamo annà a ballà". Giorgia Meloni? "È andata a dormire tranquilla e felice". Così Marco Marsilio ha commentato a caldo i risultati che lo riconfermano presidente della Regione in Abruzzo. Il candidato del centrodestra, con il 53.50% delle preferenze (309.969 voti) stacca Luciano D’Amico, sostenuto da una coalizione di centrosinistra, dal Pd e dal Movimento 5 Stelle, che si è fermato al 46,50% (269.488 voti). Il grande successo conferma il giudizio positivo dei cittadini sull’operato positivo del governo. Lo ha scritto su X il vicepresidente del Consiglio, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, commentando i risultati definitivi. "Ottimo il risultato di Forza Italia! È una conferma del nostro ruolo fondamentale. Complimenti agli azzurri abruzzesi. Dedichiamo la vittoria a Silvio Berlusconi", ha aggiunto.

L'effetto Sardegna non esiste: due i problemi

"Con la nostra vittoria in Abruzzo vince la buona politica, la politica dell’ascolto che sa essere vicina alle istanze dei cittadini. È la vittoria della politica del fare, che in questi anni ha reso la nostra Regione attrattiva e competitiva, contro la politica da laboratorio che si esaurisce in un soffio nell’arco della campagna elettorale. Congratulazioni a Marco Marsilio per la sua riconferma, in questi anni ha fatto bene e fermare il treno in corsa sarebbe stato un errore clamoroso. Il voto in Abruzzo premia il centrodestra e rafforza il Governo grazie al contributo decisivo di Forza Italia, che si attesta come secondo partito della coalizione, con oltre il 13% dei consensi: un partito solido, molto amato dalla gente, che torna a essere la Forza Italia di un tempo, perno di tutto il centrodestra. Non solo non è svanito il sogno del presidente Silvio Berlusconi, addirittura il suo partito torna a essere forte e consistente: per me che sono la guida di Fi, qui in Abruzzo, è una grande soddisfazione" ha dichiarato, in una nota, il coordinatore regionale di Forza Italia in Abruzzo Nazario Pagano, presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera.

"Grande orgoglio". Elezioni in Abruzzo, Meloni esulta per Marsilio

"Auguri di buon lavoro al governatore Marsilio - ha aggiunto Pagano - che potrà proseguire nell’azione di rilancio della regione. Questo risultato è un successo della coalizione e di Forza Italia che si conferma forza solida e trainante di questa maggioranza. Grazie alla coerenza, alla concretezza, all’affidabilità, ai suoi valori realmente liberali e democratici, Forza Italia si dimostra capace di attrarre e convincere migliaia di cittadini, non solo elettori di centrodestra, ma persone che si sono riconosciute nel nostro movimento e ci hanno dato fiducia. Siamo il baricentro della politica, in grado di garantire una classe dirigente di alto livello e di portare la nostra credibilità nell’azione di governo, regionale e nazionale. Sono stati premiati il lavoro portato avanti dal nostro segretario, Antonio Tajani, e il nostro attivismo sul territorio, battuto palmo a palmo, con spirito di abnegazione e con grande entusiasmo ogni giorno dell’anno, non solo a ridosso degli appuntamenti elettorali. Il mio grazie più sentito va a tutti i nostri 29 candidati, ai volontari, a tutti coloro che, in questi mesi, non si sono risparmiati, lavorando al nostro fianco, mobilitando il nostro popolo e attraendo chi era più distante. Sono certo che insieme, con rinnovata energia, sapremo mettere in campo la migliore politica in favore dei nostri territori per rendere l’Abruzzo sempre più centrale e strategico per il Paese".