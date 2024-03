Elezioni in Abruzzo, Meloni esulta per Marsilio: "Grande orgoglio"

11 marzo 2024 a

In Abruzzo vince Marco Marsilio e Giorgia Meloni esulta per una storica riconferma. "Marco Marsilio è il primo Presidente nella storia dell'Abruzzo a essere riconfermato dagli elettori per un secondo mandato. Ed è per noi motivo di grande orgoglio che i cittadini abruzzesi abbiano voluto continuare a dargli fiducia, e con lui a dare fiducia al centrodestra che si conferma maggioritario. È una fiducia che, come sempre, non tradiremo. Continueremo a lavorare per restituire all’Abruzzo e all'Italia il posto che meritano. Grazie!".

Intanto Marco Marsilio (centrodestra) è al 57,86%, Luciano D’Amico (centrosinistra + M5S) al 42,14%. Questa i risultati parziali delle Regionali in Abruzzo (quando mancano solo 17 sezioni su 1.634), come riporta il sito del ministero dell’Interno.