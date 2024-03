Leopolda, Francesca Pascale incorona Renzi: “L'unico erede di Berlusconi”

Alice Antico 10 marzo 2024 a

“C’è un passaggio di voti da Forza Italia a Italia viva. Parte della classe dirigente che fu di Forza Italia oggi si riconosce nel leader di Italia Viva. In Campania, Lazio e Molise molti dirigenti politici, così come anche io, credono che Matteo Renzi sia quel partito riformista-liberale che manca in questo Paese”. Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, ha rilasciato forti dichiarazioni sul conto di Renzi nella giornata di ieri alla Leopolda. La Pascale si è presentata a Firenze per l’ultima giornata di lavori della kermesse di “Italia Viva”. “Sono qui perché sono una donna libera, perché sono una curiosa, perché non rappresento nessun partito e perché nessun partito mi rappresenta”, ha detto. “Sono stata invitata da Matteo Renzi”, ha continuato, “e questo mi ha riempito il cuore di gioia”.

Francesca si è mostrata grata e particolarmente simpatizzante nei confronti di Renzi: “Se sarà lui (Matteo Renzi) l’erede di Silvio Berlusconi lo dirà il tempo, ma credo che Matteo sia l’unico leader in campo e l’unico a portare avanti quel progetto fatto partire da Silvio”, ha detto in risposta alle domande sull’eredità politica lasciata da Berlusconi. Poi ha argomentato prontamente: “Di Renzi mi convince la tenacia, la forza, la passione politica e quella verve che difficilmente si incontra nei leader politici. Oggi la riconosco solo in lui”. Tuttavia: “Quello che ho detto non significa che io sia qui per aderire al progetto politico di Renzi”, ha preciso l’ex compagna di Berlusconi, “ma sono qui con molta curiosità e mi piacerebbe molto ricominciare a credere nella politica. Spero che Matteo Renzi sia il canale giusto”.

Matteo Renzi, come è noto, è stato uno dei personaggi politici che Silvio Berlusconi ha amato di più, e con cui ha condiviso temi importanti come i diritti civili. “Questo credo che sia un monito per me per crederci”, ha concluso a tal proposito la Pascale.