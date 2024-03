Renzi chiude le porte all'alleanza con Schlein: "Il Pd fa cassa con le multe"

09 marzo 2024 a

Non ci sarà un’alleanza elettorale fra Partito Democratico e Italia Viva in vista delle elezioni amministrative che si svolgeranno a Firenze a giugno prossimo. A ufficializzarlo è stato Matteo Renzi. "Col Pd è finita perché il Pd ha cambiato posizione rispetto al passato. Il Partito democratico di Firenze è il partito che fa cassa con le multe. A me questa è una cosa che fa uscire di testa", ha dichiarato ai microfoni di Toscana tv il leader di Italia Viva dal palco della Leopolda in svolgimento nel capoluogo della Toscana. "Noi non tassiamo i cittadini che vanno a 51 km l’ora su una strada a quattro corsie, o li stanghi con otto multe consecutive perché una cosa è il rispetto delle regole, un’altra è tassare la gente. Inoltre i soldi delle multe vanno messi sulla sicurezza stradale" ha aggiunto l'ex premier.

Schierando contro l'attuale gestione del Comune gigliato, il segretario di Italia Viva è tornato anche a parlare del tema dello stadio della Fiorentina. "Vorrei lanciare ancora un appello perché in questa città prendere 55 milioni di euro che arrivano dall'Europa e metterli nello stadio di una società di serie A quando abbiamo i problemi delle palestre, degli impianti, delle scuole, degli ospedali, delle periferie, mi sembra un assurdo", ha scandito Matteo Renzi. "Siano i privati a finanziare gli stadi e mettiamo i soldi dei contribuenti negli impianti dello sport che servono come ascensore sociale, e lo dice un tifoso della Fiorentina", ha continuato il leader di Italia Viva, sottolineando l'importanza della sua fede calcistica. Tornando alle discrepanze con il partito guidato da Elly Schlein, poi, l'ex premier ha ribadito un concetto per lui fondamentale: "È centrale il tema del salario d'ingresso, non quello del salario minimo".