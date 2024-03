Coffee Break, Messina a muso duro con la stampa sinistra: “Aizzano le folle contro Meloni”

07 marzo 2024 a

a

a

Il tema dossieraggio è al centro della puntata del 7 marzo di Coffee Break, programma mattutino di La7 con Francesco Pancani alla conduzione. Tra gli ospiti c’è la direttrice di Radio Popolare Lorenza Ghidini, che si esprime sulla valenza politica dell'inchiesta di Perugia, attaccando Giorgia Meloni: “La premier va quotidianamente contro le parole di Sergio Mattarella, ieri ha dovuto scusarsi. Meloni attacca giornali, magistratura e opposizione. Vedo tanta strumentalizzazione”.

“Altri oltre Striano, più di 33mila file scaricati”. Cantone inquieta tutti

A replicarle è Manlio Messina, deputato di Fratelli d’Italia: “Sono i giornalisti che non fanno altro che strumentalizzare e sostenendo addirittura che la Meloni ha parlato contro quello che esprimeva Mattarella, quando la stessa Meloni ha smentito categoricamente questo. Si cerca sempre di alzare il tono. Se poi il presidente Meloni risponde a chi tenta di alzare il tono e a chi tenta, come sempre, di mistificare la realtà si dice che la Meloni non dovrebbe parlare, la Meloni dovrebbe stare attenta a quella che dice. Ma piuttosto state attenti voi a quello che dite, a come aizzate le folle e a come state regolarmente cercando di accendere gli animi in questo Paese. Se si vuole negare questo siamo davanti ad una visione della realtà che è completamente diversa”.

Il finanziere indagato spiava anche la moglie: cosa spunta dalle carte

“Che cosa è che vi preoccupa in questo clima?”, la domanda di Pancani a Messina, che espone i suoi pensieri così: “È normale che vi siano degli uomini dello Stato che vanno ad indagare che non c’entrano niente, che vanno a prendere informazioni su persone che non sono indagate o sotto processo, che vanno a prendere regolarmente informazioni consegnandole ai giornalisti? Guarda caso i giornalisti sono i soliti noti che non fanno altro che attaccare il governo Meloni, cercando di farlo cadere. È un clima normale in cui si può lavorare quello in cui si sa che si è regolarmente spiati? A me non pare un clima normale quello che si sta instaurando”.