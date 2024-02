Tg2 Post, Meloni su elezioni Sardegna: "Occasione per mettersi in discussione"

28 febbraio 2024 a

«Nonostante le liste del centrodestra avessero la maggioranza dei consensi non siamo riusciti a vincere col candidato presidente, qualcosa è stato sbagliato e quindi ovviamente dispiace, ma io penso anche che le sconfitte siano un’occasione per mettersi in discussione. È uno sprone a migliorare e a fare ancora di più, a fare ancora meglio». Lo ha detto al Tg2 la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata dal direttore Antonio Preziosi, a proposito della vittoria di Alessandra Todde in Sardegna.

I risultati messi a segno dai Btp valore «lo interpreto come un segnale di fiducia da parte dei cittadini, dei risparmiatori e come una risposta a una strategia che abbiamo messo in campo per riportare il più possibile nelle mani degli italiani il debito pubblico, perché ci consente di dare una mano agli italiani a mettere in sicurezza i loro risparmi e, dall’altra, ci consente anche di essere più padroni del nostro destino, perché quando il tuo debito pubblico è nelle tue mani sei meno sottoposto alle pressioni esterne». Lo dice il premier Giorgia Meloni a Tg2Post, intervistata dal direttore Antonio Preziosi.