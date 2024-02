Sardegna, Arianna Meloni al veleno: “Hanno vinto per 3mila voti, dai su…”

28 febbraio 2024 a

«Secondo me siamo arrivati tardi con il candidato». Arianna Meloni offre questa lettura del voto in Sardegna, intercettata in un video di Fanpage mentre entra nella sede di Fratelli d’Italia. «Hanno vinto per tremila voti, dai su...», ha detto ancora la responsabile della segreteria politica e del tesseramento FdI ai cronisti, correggendo poi così le analisi del clima nel centrodestra dopo la sconfitta di Paolo Truzzu nel duello serrato con Alessandra Todde, candidata sostenuta dalle forze di sinistra: «Non abbiamo litigato, è che siamo gente che cerca di fare dei ragionamenti». Un’ultima battuta a chi le fa notare che il presidente del Consiglio, sua sorella Giorgia ha detto in prima persona di avere perso: «Perché è una brava persona, ma abbiamo perso tutti». La dirigente di FdI cerca quindi di calmare le acque dopo le accuse ricevute negli ultimi giorni dopo il ko nell'isola.