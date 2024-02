È sempre Cartabianca, Schlein canta la hit di Annalisa. Berlinguer di sasso

28 febbraio 2024 a

a

a

La vittoria sul filo di lana della deputata del Movimento 5 Stelle Alessandra Todde e la sconfitta del candidato del centrodestra Paolo Truzzu. Da questi due fatti e dall'esito delle elezioni regionali in Sardegna è partita la conversazione tra la conduttrice di È sempre Cartabianca, Bianca Berlinguer, ed Elly Schlein, ospite dell'ultima puntata del talk-show. "Ci speravamo. Sapevamo che era una sfida difficile, ma una è stata una vittoria di squadra. Il vento sta già cambiando. Todde dà sicurezza, dà speranza. È stata una vittoria di una coalizione che si è scoperta ogni giorno più unita": queste le iniziali parole usate della segretaria del Pd per commentare il cosiddetto "campo largo" e cioè il supporto reciproco tra il suo partito e quello di Giuseppe Conte. E proprio parlando di questo, Schlein si è lasciata scappare una citazione sanremese, intonando un pezzo della hit di Annalisa, "Sinceramente". Il video della scena è virale sui social.

"È stata una bella sfida. C'è stato il lavoro della coalizione, di tutte le forze politiche e civiche, ma c'è stato un valore aggiunto, che Alessandra ha saputo portare", ha continuato Schlein. "Lei è stata quella che, più di Conte, ha voluto questa alleanza con il Movimento 5 Stelle. Pensa che quello schema si possa riproporre in altre regioni e a Roma? Ci sono molte cose che vi dividono": così è intervenuta la conduttrice della trasmissione. "Io non ho mai pensato alla Sardegna come un terreno di test nazionali. L'alternativa c'è, nessuno può dire il contrario. Possiamo portare altrove un metodo. Si può fare anche altrove", ha risposto la segretaria del Pd, per poi aggiungere: "Quando sei testardamente unitario e quando ci metti un po' di generosità, alla fine gli elettori ti premiano". Da lì il breve show sanremese: "Faccio una citazione recente. Sinceramente, quando quando quando ci mettiamo insieme, poi vinciamo", ha intonato, riprendendo la ripetizione funzionale del tormentone di Annalisa e lasciando la sua interlocutrice un po' perplessa.