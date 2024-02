Bianca Berlinguer, post choc dell'ex vescovo: "Mi piacerebbe che l'aggredissero"

28 febbraio 2024 a

Monsignor Adriano Tessarollo, vescovo emerito di Chioggia, ha perso il controllo e sui social ha usato parole pesanti nei confronti di Bianca Berlinguer, celebre giornalista e volto della tv. "Mi piacerebbe fosse aggredita e che le forze dell'ordine si girassero dall'altra parte", ha dichiarato. A scatenare quest'affermazione al veleno è stata la posizione che la conduttrice Mediaset ha preso per solidarizzare con gli studenti protagonisti degli scontri con la polizia a Pisa. "I giovani devono stare alle regole. I poliziotti fanno il loro dovere e chi si presenta con violenza va fermato con la forza", ha commentato il monsignore in un post pubblicato su Facebook, che in rete ha subito catalizzato l'attenzione dei più attenti.

Il vescovo emerito ha tolto il freno e ha rimproverato alla conduttrice di È sempre Cartabianca, il programma di politica e di attualità, di essere "la solita furbastra". Bianca - ha inoltre aggiunto il monsignore - "si vede chi è...", facendo probabilmente riferimento alla sua linea politica. Questa la violenta affermazione che più ha creato scalpore: "Mi piacerebbe fosse aggredita e che le forze dell'ordine si girassero dall'altra parte". Di opinione e modi diversi è invece sembrato l'arcivescovo di Pisa, Giovanni Paolo Benotto, che dopo l'accaduto ha espresso "profonda preoccupazione per gli scontri avvenuti nel centro della città che hanno causato il ferimento di alcuni studenti, anche minorenni".