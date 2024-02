Elezioni Sardegna, lo spoglio in diretta: i risultati delle Regionali

26 febbraio 2024 a

a

a

Elezioni regionali in Sardegna. È iniziato alle 7 nelle 1.884 sezioni lo scrutinio delle schede per l’elezione del presidente della Regione Sardegna e del Consiglio regionale dopo la giornata di votazioni di domenica. L’affluenza è stata del 52,4% in lieve calo rispetto al 53,09% del 2019. Le operazioni di spoglio dovranno concludersi alle 19, secondo quanto previsto dalla legge statutaria elettorale. Nelle prossime ore - dipenderà dalla durata dello scrutinio - si conoscerà il nome del presidente che governerà la Sardegna nella legislatura 2024-2029, la 17esima della storia autonomistica della regione. Quattro i candidati in lizza per succedere al governatore Christian Solinas: Lucia Chessa con la lista autonomista Sardigna R-esiste, Renato Soru con la Coalizione sarda formata da cinque liste, Alessandra Todde per il Campo largo di una decina di liste di centrosinistra tra cui Pd, M5s e Alleanza Verdi Sinistra e Paolo Truzzu del centrodestra con nove liste.

Sardegna, gli exit poll non ci sono: quando sapremo chi ha vinto

Secondo le primissime informazioni a disposizione, i primi due seggi definitivi di Cagliari sarebbero andati al candidato del centrosinistra Alessandra Todde che quindi sarebbe in leggerissimo vantaggio. Ma è ancora troppo presto per dare risultati attendibili e bisognerà aspettare le prossime ore affinché i dati si possano assestare.