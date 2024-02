Elezioni Sardegna, il "precedente" degli exit poll: quando sapremo i risultati

25 febbraio 2024 a

La Sardegna sceglie il presidente di Regione e rinnova il consiglio regionale. Alle 19 aveva votato il 42,1% degli aventi diritto, l’1,2% in meno rispetto a cinque anni fa alla stessa ora. In termini assoluti hanno deposto le schede nelle urne 610.028 su 1.447.753 elettori. A Cagliari città ha votato il 45,78%, un dato in calo rispetto al 48,16% di cinque anni fa alla stessa ora. L’affluenza definitiva si conoscerà dopo le 22, alla chiusura dei seggi. Domani lunedì 26 febbraio le operazioni di spoglio cominceranno alle 7 e dovranno concludersi alle 19.

Circa un milione e mezzo di elettori è chiamato al voto per la scelta del governatore e per il rinnovo del consiglio regionale della Sardegna. I candidati presidente sono quattro: Paolo Truzzu per il centrodestra con 9 liste (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Partito sardo d’Azione, Riformatori sardi, Alleanza Sardegna-Partito Liberale, Sardegna al centro 20Venti, Udc, Democrazia Cristiana con Rotondi); Alessandra Todde per il Campo largo a trazione M5s-Pd con 10 liste (Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Progressisti, Alleanza Verdi Sinistra, Uniti per Alessandra Todde, Sinistra Futura, Partito Socialista-Sardi in Europa, Fortza Paris, Demos, Orizzonte Comune); Renato Soru per la Coalizione sarda con 5 liste (Progetto Sardegna, Azione-+Europa-Upc, Italia Viva, Rifondazione Comunista, Liberu, Vota Sardigna); Lucia Chessa per Sardegna R-esiste con una lista.

Lo spoglio di domani sarà preceduto dagli exit poll che saranno diffusi dopo le 22, a urne chiuse. Andranno letti con una certa cautela visto il precedente del 2029, quando le dichiarazioni degli elettori ai seggi indicarono fermamente un testa a testa tra Solinas e Zedda, quadro che si rivelò completamente opposto allo spoglio con tanto di ichiesta di spiegazioni ufficiali dei vertici Rai agli istituti di sondaggio.