Sardegna, exit poll e risultati: quando sapremo chi ha vinto le elezioni regionali

Non sono previsti exit poll nel voto in Sardegna per eleggere il nuovo governatore. In corsa i candidati Paolo Truzzu (centrodestra), Renato Soru (indipendente di centrosinistra), Alessandra Todde (Pd+M5S) e Lucia Chessa (Sardinia Resiste). Lo spoglio inizierà domani mattina (lunedì) alle 7 e si protrarrà fino alle 19. A scaldare gli animi, durante lo spoglio del 2019, fu il proprio il caos degli exit poll: diffusi la domenica alle 22 a urne chiuse, indicarono fermamente un testa a testa tra Solinas e Zedda, ma il giorno dopo il quadro si rivelò completamente opposto. Stavolta non si vuole ripetere l'errore. Quindi, non c'è altra scelta che attendere con pazienza i primi dati reali dalle sezioni di domani.