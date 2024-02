Milleproroghe, quando si vota la fiducia in Senato

21 febbraio 2024 a

Attesa in Senato la discussione sul ddl Milleproroghe, testo su cui il governo apporrà la fiducia. Il provvedimento è relativo a disposizioni urgenti in materia di termini normativi. Sul testo, incardinato a Palazzo Madama in commissione affari costituzionali, è stato stabilito che si voterà la fiducia.

Mutui, tasse, bonus e pensioni: le novità del Milleproroghe

Critiche vengono dalle opposizioni come dimostrano le parole di Francesco Boccia, capogruppo Pd in Senato. «Abbiamo ridotto ai minimi gli emendamenti perché volevamo discutere del merito ma sul Milleproroghe in realtà stanno mettendo la fiducia su loro stessi. La spaccatura della destra è evidente. Noi e M5S abbiamo ridotto a 15 emendamenti simbolici dei nostri gruppi, erano 400 e proprio per discutere in realtà: hanno scelto di mettere la fiducia ma è una fiducia che mettono su loro stessi». Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia, al termine della capigruppo, parlando della fiducia che verrà posta dal governo.