Trattori, la manifestazione è un flop. Foti: "Il problema è l'Europa"

Trattori in piazza a Roma ma la manifestazione è un flop. Pochi agricoltori in strada e la sinistra resta a mani vuote. Ad affondare il colpo è Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati.

«Ai roboanti annunci televisivi si contrappone la realtà dei fatti: come previsto, si rivela un autentico flop la manifestazione contro il governo organizzata da piccoli gruppi di sobillatori, coadiuvati da militanti politicizzati, che nulla hanno a che fare con il mondo dell’agricoltura e i suoi reali problemi. Doveva esserci un’ondata di trattori pronta a invadere Roma, con al seguito migliaia di persone e, invece, anche questo come previsto, solo poche centinaia, comprese nel numero le forze dell’ordine, hanno raggiunto il Circo Massimo. A conferma di quanto abbiamo sempre sostenuto, con buona pace della sinistra che ha fatto di tutto per tentare di far credere il contrario. Chiunque ha parlato in questi giorni con gli agricoltori sa bene che il vero problema sono le politiche che l’Unione Europea impone al settore, politiche che il governo e il ministro Lollobrigida cercano di contrastare in ogni modo contrapponendovi azioni concrete. L’agitatore professionale, ex leader dei forconi, ha avuto dal mondo agricolo la risposta che non si aspettava: l’isolamento. Da parte nostra prosegue invece l’impegno a fianco degli agricoltori tutti per attivamente contribuire al superamento delle difficoltà che li attanagliano e che ben conosciamo».