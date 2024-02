Protesta dei trattori, Ghisleri semina dubbi: "Da che parte stanno?"

12 febbraio 2024 a

Secondo l'ultimo sondaggio di Alessandra Ghisleri sette italiani su dieci sostengono la protesta degli agricoltori ma come andrà a finire la vicenda resta un'incognita. La sondaggista direttrice di Euromedia Research ospite di Tiziana Panelle a Tagadà ,su La7 lunedì 12 febbraio, spiega infatti che le proteste annunciate "allungano i tempi e la mancanza di soluzioni da parte del governo e dell'Europa, è il timore degli italiani, può far aumentare i prezzi degli alimentari più semplici", ossia verdure, carne e pesce. Insomma, gli italiani sono disorientati anche dalle spaccature in un movimento quantomai eterogeneo come quello dei trattori, con alcune sigle che ritengono sufficienti le risposte del governo di Giorgia Meloni e altre che annunciano la linea dura.

Infatti "l’altra paura" è che la mobilitazione "si potrebbe sgonfiare talmente velocemente così come nata, senza lasciare una traccia reale", continua Ghisleri che ricorda come agricoltori e allevatori "non si sono organizzati con un leader, hanno più posizioni e queste sono confuse e quindi non si sa neanche quale partito può partecipare a un'iniziativa rispetto a un'altra". Insomma, mancano i "punti di riferimento" anche per gli elettori che non sanno più se le singole istanze portate sul tavolo siano in sintonia con il partito con cui si identificano.