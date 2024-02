Agricoltori in protesta, Procaccini stronca "la solita pantomima" di Calvani

09 febbraio 2024 a

I trattori hanno sfilato nel cuore di Roma. Anche se è stata annullata la manifestazione degli agricoltori che era stata indetta per oggi nel centro della Capitale, la protesta non si ferma. Intanto, a Palazzo Chigi le organizzazioni del mondo agricolo hanno partecipato a un incontro di oltre due ore con il presidente del Consiglio Meloni, i vicepremier Salvini e Tajani e i ministri Lollobrigida, Giorgetti, Piantedosi, Fitto, Ciriani e Calderone. "L'esenzione Irpef negli anni passati è stata una misura iniqua e ha favorito soprattutto i grandi imprenditori e le imprese con volumi di affari elevati - ha detto il premier - La proposta del Governo è quella aiutare gli agricoltori che ne hanno bisogno limitando l'esenzione Irpef ai redditi agrari e domenicali che non eccedono l'importo di diecimila euro. In altre parole, l'esenzione dell'Irpef deve essere un intervento per i più deboli che risulti un sostegno concreto a chi produce e non un privilegio". Questo è stato l'argomento con cui la conduttrice Sabrina Scampini ha aperto l'ultima puntata di Stasera Italia, il programma di informazione di Rete 4. A intervenire sull'argomento è stato Nicola Procaccini.

"Sono associazioni di categoria che rappresentano gli agricoltori da decine, cento anni. La differenza è che queste associazioni gli agricoltori li rappresentano", ha premesso l’europarlamentare di Fratelli d'Italia, riferendosi alle organizzazioni del mondo agricolo che oggi hanno incontrato il premier. Danilo Calvani, l'ex leader dei Forconi in Jaguar che guida la rivolta degli agricoltori, stando alle parole di Procaccini, "gli agricoltori li sfrutta". "L'agricoltore lo fa in tv, non per davvero. Li sfrutta per candidarsi alle elezioni. Ogni volta rimette in piedi la solita pantomima", ha continuato. Per l'europarlamentare, infatti, Calvani "sfrutta e non rappresenta gli agricoltori". "La rappresentanza sono le associazioni che ha incontrato il governo", ha ribadito.