Aspides, altro scontro tra la Difesa e Il Fatto: “Informazioni sommarie e imprecise"

Un nuovo fronte di polemica tra Guido Crosetto e Il Fatto Quotidiano. Dopo gli scontri degli scorsi giorni c’è un nuovo comunicato del ministero della Difesa, dicastero guidato dal fondatore di Fratelli d’Italia, su quanto riferito dal quotidiano diretto da Marco Travaglio: «L’articolo de Il Fatto quotidiano di oggi, ‘Mar Rosso, voto Parlamento a giochi fatti’, di Alessandro Mantovani, contiene informazioni sommarie e imprecise. ‘Aspides’ é una missione dell’Unione Europea e potrà essere portata in Parlamento solo dopo la sua approvazione da parte del Consiglio dell’Ue, cosa che auspichiamo possa avvenire al prossimo consiglio affari esteri, il 19 febbraio. Come detto, anche nella recente audizione a commissioni riunite da parte del Ministro della Difesa, quando la missione prenderà corpo in ogni suo dettaglio e ci sarà il via libera dell’Unione, Aspides verrà presentata al Parlamento italiano, che potrà approvarla o meno, come è sua prerogativa».

«Come più volte ribadito, ‘Aspides’ non avrà alcuna relazione con le attività offensive condotte da una coalizione a guida Usa, attraverso Centcom (comando centrale). ‘Aspides’ - sottolineano dal ministero - è una missione europea di difesa, concepita per tutelare la sicurezza e la libera navigazione. Infine, gli ‘aerei spia’ che potrebbero essere impiegati nell’operazione, di cui si parla nell’articolo - precisano infine da via XX Settembre - altro non sono che velivoli di sorveglianza che svolgono attività di pattugliamento, indispensabile per la sorveglianza di ampie aree. Nulla di più, nulla di meno». Anche sulle operazioni in Mar Rosso, ideate dopo gli attacchi degli Houthi alle navi, si consuma uno scontro politico.