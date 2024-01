Guido Crosetto sbotta con il Fatto: "Frasi mai pronunciate, tutto registrato"

27 gennaio 2024 a

L'accusa del Fatto quotidiano è che il ministro della Difesa in pubblico dice una cosa, e negli incontri a porte chiuse con interlocutori qualificati un'altra. Ma Guido Crosetto respinge al mittente: articolo inventato. Il quotidiano di Marco Travaglio apre sul "discorso segreto" di Crosetto pronunciato, si legge, all'hotel St. Regis di Roma in un incontro organizzato da Ernst&Young Italia. Crosetto avrebbe espresso giudizi dalle elezioni presidenziali negli Stati Uniti alla guerra in Ucraina all'opposto delle posizioni del governo.

"Ho letto un articolo sul Fatto. Che oggi ha superato un nuovo limite. Un limite pericoloso ed inaccettabile. Non è un articolo solo diffamatorio è un articolo totalmente falso, inventato, che dice e virgoletta frasi mai pronunciate, mai pensate, totalmente inventate ma soprattutto che stravolgono totalmente il mio pensiero", scrive il ministro in una nota in cui rivela che "per loro sfortuna siamo in possesso della registrazione del mio intervento".

Il ministro parla di "mistificazione totale" che va oltre la "diffamazione aggravata, non si tratta solo di scrivere falsità inventate di sana pianta, questo è quasi paragonabile a quegli atti di guerra ibrida che vengono utilizzati seminando fake news, per indebolire le istituzioni, prima che attaccare i singoli", è il commento durissimo dell'esponente del governo di Giorgia Meloni che annuncia azioni legali.