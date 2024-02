Matteo Renzi replica a Fiorello divertito: "Non è un manuale di urologia"

06 febbraio 2024 a

Arriva oggi in tutte le librerie "Palla al centro", il nuovo libro di Matteo Renzi. La pubblicazione è ricca di rivelazioni sul primo anno del governo Meloni e sulle sfide del futuro e non risparmia aneddoti inattesi. Fiorello, nel corso dell'ultima puntata di VivaRai2, ha ironizzato sul titolo. "Il titolo potrebbe sembrare una roba che ha a che fare con l’urologia…", ha scherzato lo showman in diretta da Sanremo. Le battute poi sono state tutte catalizzate dal racconto dell'incontro in spiaggia a Mykonos con Rocco Casalino, che lo aveva pregato di ignorarlo: "Fai finta che sia Calenda", ha detto ancora Fiorello. Il leader di Italia Viva ha risposto su X in maniera divertita e divertente.

"No, non è un manuale di urologia", ha digitato Renzi con tanto di emoticon con le lacrime agli occhi per il troppo ridere. Dopo aver ricordato che "Palla al centro" è disponibile da oggi in tutte le librerie, il leader di Italia Viva ha anche mandato un messaggio di buon augurio al cabarettista siciliano, che proprio in questi giorni si è trasferito nella cittadina ligure per dare il suo contributo al quinto Festival targato Amadeus. "In bocca al lupo per Sanremo, caro Fiorello", ha aggiunto, postando sul suo profilo ufficiale il video del frammento della puntata in questione.