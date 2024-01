Roma, Italia Viva lancia petizione per il trasporto pubblico: "Atac disastro"

31 gennaio 2024 a

a

a

"Italia Viva lancia una petizione per mettere a gara il trasporto pubblico di Roma, aprire alla concorrenza e dotare finalmente la città di un sistema efficiente ed europeo. Da troppi anni Atac è un disastro: sia da un punto di vista aziendale, tra conti in rosso e libri in tribunale, sempre sull’orlo del fallimento. Sia, soprattutto, dal punto di vista dei servizi offerti ai cittadini romani. Che sono quelli che pagano le tasse più alte d’Italia per avere in cambio i servizi peggiori del Paese". Così un comunicato di Italia Viva.

Romani, preparatevi al caos. Nuova viabilità a Termini, come e quando cambierà

"Italia Viva è stata l'unica forza politica a votare contro l'affidamento diretto e a chiedere di indire una gara europea - aggiunge il partito - Anche l'Antitrust ha certificato che avevamo ragione noi: dopo aver intimato al Campidoglio di bloccare l'affidamento diretto e introdurre gara e concorrenza, impugna al TAR quella decisione. Per questo porteremo avanti la nostra battaglia in tutte le sedi".