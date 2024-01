Migranti, vai libera della Corte albanese. Foti: "Svaniscono le speranze delle sinistre"

29 gennaio 2024 a

La Corte costituzionale albanese si è espressa in favore dell’accordo tra il governo di Giorgia Meloni e quello di Edi Rama per la realizzazione di centri di accoglienza dei migranti in Albania. La Consulta di Tirana ha respinto il ricorso di costituzionalità che era stato presentato il mese scorso dai deputati del Partito democratico all’opposizione albanese, dando così il via libera al Trattato con l’Italia sui migranti. Sull'accordo tra i due Paesi si è espresso Tommaso Foti: "La Corte costituzionale albanese ha giudicato conforme alla Costituzione di quel Paese l’accordo Italia - Albania, sottoscritto dai premier Giorgia Meloni ed Edi Rama", ha ricordato il capogruppo di Fratelli d'Italia. "Svaniscono così definitivamente le speranze delle sinistre di vedere fallire l’intesa per la realizzazione in Albania dei centri di accoglienza dei migranti salvati nel Mediterraneo. Con buona pace delle opposizioni, l’accordo entrerà in vigore e le politiche migratorie del governo Meloni proseguiranno spedite, così come fatto fino ad oggi, per contrastare l’immigrazione clandestina e il traffico degli esseri umani", ha aggiunto.