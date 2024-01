Azione, ufficiale l'ingresso di Bonetti e Rosato nel partito di Calenda

29 gennaio 2024 a

Elena Bonetti ed Ettore Rosato entrano ufficialmente in Azione. L’annuncio è stato dato in conferenza stampa dal leader di Azione Carlo Calenda, alla presenza dei due interessanti. Bonetti sarà vicepresidente con delega alla costruzione di un nuovo «grande partito della Repubblica con tutti i soggetti che non si riconoscono nel bipolarismo» ha detto Calenda, mentre Rosato sarà vicesegretario con delega all’organizzazione e agli enti locali.

«Noi oggi entriamo in Azione per allargare Azione e avviare un processo di costruzione di un nuovo partito unitario che sappia mettere insieme le tradizioni popolari, cattoliche, repubblicane, liberali e socialiste, e riunire ciò che la politica ha diviso, perché questo ci chiedono le persone e serve un nuovo patto per il Paese. Per andare avanti con una sua specificità, parteciperà a questo processo costituente, non solo in vista delle europee e delle amministrative», le prime parole di Bonetti in conferenza stampa oggi alla Camera dopo l’annuncio dell’ingresso in Azione e della sua nomina, alla prossima assemblea, a vicepresidente. Entrambi avevano lasciato Italia viva negli scorsi mesi.