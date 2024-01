Nardella smemorato: la Fiorentina può giocare durante i lavori, ma prima...

Christian Campigli 19 gennaio 2024 a

Un botta e risposta continuo, incessante. La consapevolezza che il tema dello stadio, la sua ristrutturazione e i progetti bocciati dall'Unione Europa nell'ambito del Pnrr giocheranno un ruolo determinante alle prossime elezioni amministrative di giugno. Dario Nardella, dopo la durissima contestazione dei tifosi viola durante Fiorentina – Udinese, prova a buttarla in caciara. E a puntare il dito contro l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni. “C’è un progetto che ha vinto e abbiamo portato a casa ben 200 milioni. Purtroppo di questi, 50 milioni sono stati persi dal governo per i motivi noti, però ci sono 150 milioni assegnati che abbiamo il dovere di utilizzare. Dal 2022 tutti lo sapevano e ne abbiamo sempre parlato, lo sapeva la Fiorentina”. Una presa di posizione che non è piaciuta affatto al capogruppo in Regione Toscana di Fratelli d'Italia, Francesco Torselli. Che ha risposto per le rime al primo cittadino gigliato.

“Incredibile ma vero, dopo aver tentato di riversare le colpe della situazione che si è creata attorno alla ristrutturazione dello stadio Franchi sulla Fiorentina, oggi - con la nonchalance di chi fino ad oggi ha vissuto su Giove - il sindaco propone che la Fiorentina giochi comunque al Franchi durante i lavori di restauro. Soluzione che - ovviamente - piace a tutti, ma che in passato era stata definita come impercorribile proprio da lui. Nardella dice questo unicamente per salvare la faccia dell’amministrazione comunale, ben sapendo che con l’attuale budget sarà impossibile percorrere questa strada, allora mette le mani avanti, rispolverando la vecchia bugia del Governo che avrebbe perso 55 milioni di finanziamento. Ancora? Ma davvero Nardella ha ancora il coraggio di dire questo? Dopo essere stato sbugiardato a tutti i livelli? I 55 milioni di cui parla il sindaco non sono arrivati, non perché il governo li ha persi, ma perché chi avrebbe dovuto erogarli non ha creduto alla nardelliana novella di Campo di Marte periferia degradata da ristrutturare E dopo questa sequela di figuracce, parla ancora ?”. La sensazione è che la contesa sia solo all'inizio.