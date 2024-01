Riforme, la promessa di Gasparri e Barelli: "Roma Capitale in Parlamento"

18 gennaio 2024 a

Il tema di Roma Capitale viene ritenuta di prioritaria importanza dai capigruppo azzurri al Senato e alla Camera. Maurizio Gasparri e Paolo Barelli promettono di voler portare il dibattito nelle Aule del Parlamento.

“Ogni iniziativa che rilanci il tema di Roma Capitale, con adeguati poteri anche a livello costituzionale, è vista favorevolmente da Forza Italia. Come Capigruppo di maggioranza con Forza Italia e come parlamentari romani siamo particolarmente impegnati affinché, in questa legislatura, si intervenga anche a livello costituzionale per dare alla nostra città, finalmente, quei poteri che sono indispensabili per consentire un governo del territorio all'altezza delle responsabilità che incombono su Roma. Impegnati in Parlamento non abbiamo potuto dare un contributo diretto al dibattito che si è svolto oggi in Campidoglio ma riteniamo preziose tutte le occasioni che affrontino questo tema. Il Parlamento è impegnato in importanti riforme che noi condividiamo e sosteniamo, da quella del premierato a quella che riguarda le autonomie. Come promotori di proposte di legge, sia ordinaria che costituzionale, sul tema di Roma Capitale assumeremo ulteriori iniziative come Forza Italia, annunciandole già nel Congresso che terremo domenica mattina, a Roma, affinché al più presto anche il tema di Roma Capitale sia affrontato dal Parlamento, per arrivare a delle decisioni che sfiorammo nella legislatura precedente, ma che in questa dobbiamo assolutamente conseguire”. Lo dichiarano i Capigruppo di Forza Italia al Senato e alla Camera, il sen. Maurizio Gasparri e l’on. Paolo Barelli.