Forza Italia, Gasparri pronto a dare il via al congresso romano

Nel corso di una conferenza stampa che si terrà giovedì 11 gennaio, alle ore 11:00, presso la Sala Caduti di Nassiriya in Senato, saranno illustrate le tappe del percorso che porterà Forza Italia a celebrare il congresso romano del partito, fissato domenica 21 gennaio nella Capitale. All'incontro con i giornalisti interverranno i due capigruppo di Senato e Camera, Maurizio Gasparri e Paolo Barelli, l'assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale e agli Enti locali della Regione Lazio, Luisa Regimenti, insieme a Pierluigi Borghini, Pasquale Calzetta, rispettivamente responsabili delle Consulte e del Progetto Giubileo del coordinamento romano di Forza Italia.

"Venerdì 12 gennaio abbiamo in programma un confronto con tutti i rappresentanti delle principali organizzazioni imprenditoriali, produttive, sociali e culturali della città, compresi i responsabili degli Atenei e di numerose realtà istituzionali", spiega Maurizio Gasparri, che in questi anni ha guidato il partito nella Capitale. "Sabato 13 gennaio - prosegue - si terrà poi un’assemblea in cui i militanti faranno le loro proposte per arrivare a domenica 21 gennaio, quando si terrà il congresso romano, alla presenza del segretario nazionale Tajani. L’obiettivo è quello di rafforzare ulteriormente la presenza del nostro partito sul territorio, anche in vista del prossimo, importante appuntamento elettorale europeo", conclude il senatore azzurro.