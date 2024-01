Circo Massimo, da Gasparri interrogazione a Sangiuliano: "Fuori la verità su Presicce"

17 gennaio 2024 a

I danni provocati dal concerto di Travis Scott alla Torre della Moletta fanno discutere. La questione si allarga e interviene anche il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, che annuncia la presentazione di un'interrogazione al ministro Sangiuliano per fare chiarezza sul comportamento del sovrintendente Presicce.

“Dopo la certificazione dell’Ingv dei danni permanenti alla Torre della Moletta di Roma, causati dalle forti vibrazioni del concerto di Travis Scott al Circo Massimo, ho chiesto con una interrogazione al Ministro della Cultura Sangiuliano se è vero che il sovrintendente ai Beni Culturali Presicce ha bloccato i rilievi una volta ricevuta l’informativa dall’Istituto. Premesso che la responsabilità di quell’area è del Comune di Roma e che il Ministero della Cultura aveva espresso dei dubbi in riferimento ad eventi troppo rumorosi. E che ritengo giusto accogliere e svolgere eventi culturali e musicali importanti nella Capitale, chiedo al Ministero competente cosa ne pensa di questa vicenda, considerato che è il garante massimo della tutela del patrimonio archeologico, artistico e culturale italiano. Se è vero che erano noti i danni che avrebbe potuto creare il concerto perché il Comune di Roma Capitale lo ha autorizzato? Porterò la questione in Parlamento perché se è importante non bloccare iniziative di questo genere, che creano un circuito economico importante, è altrettanto necessario rispettare le regole e i criteri in maniera rigorosa, soprattutto se riguardano siti archeologici storici e importanti come questo”. Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia al Senato