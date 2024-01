Migranti, Feltri smaschera l'ipocrisia della sinistra: "Il falso mito"

16 gennaio 2024 a

Violenze e stupri contro le donne. L'indignazione aumenta giorno dopo giorno ma nella sua rubrica su Il Giornale, Vittorio Feltri, punta il dito contro l'ipocrisia della sinistra che accusa il maschio italiano e copre le tante responsabilità degli immigrati. "Sono in continuo aumento determinati reati, quelli predatori come furti e aggressioni in strada e a commetterli sono nella stragrande maggioranza dei casi individui stranieri - scrive Feltri su Il Giornale - Inoltre si parla di femminicidio come di un fenomeno che riguarda la società italiana, dovuto al patriarcato che sarebbe in vigore dalle nostre parti, e nessuno che faccia notare che a compiere questa tipologia di omicidi sono anche immigrati".

"Di fatto da decenni accogliamo soprattutto individui senza diritto di asilo né di protezione umanitaria, i quali si ritrovano a vivere da irregolari sul nostro territorio e a delinquere, talvolta, non di rado, manifestando una propensione al crimine e una efferatezza che ci fanno impallidire - prosegue Feltri - Dovremmo avere il coraggio di ammettere che la costante crescita dei delitti messi a segno da cittadini ospiti, ossia da extracomunitari, non è il risultato di una percezione legata a quel sentimento di paura che la maggioranza fomenterebbe, bensì una realtà. Realtà che complica la vita dei cittadini, in particolare delle donne, che sono le principali vittime dei reati commessi dagli stranieri, quantunque si sostenga che il patriarcato sia roba italiana...Ma tutto questo non accadrà poiché, sebbene la vittima sia donna e il carnefice uomo, quest'ultimo ha il vantaggio di essere migrante, categoria protetta, come i panda".