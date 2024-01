Piazzapulita, il sondaggio di Mannheimer è impietoso per la sinistra: Fratelli d'Italia trita tutto

14 gennaio 2024 a

Il sondaggio Eumetra, snocciolato nella prima puntata del 2024 di Piazzapulita, talk show di La7 condotto da Corrado Formigli, fa riniziare l’anno come era finito quello precedente: con un dominio di Fratelli d’Italia. Il sondaggista Renato Mannheimer porta in trasmissione i numeri della rilevazione, un ennesimo duro colpo per la sinistra. In particolare FdI cresce dello 0,7%, passando al 29,3% rispetto al 28,6% del sondaggio del 13 dicembre. L'ultimo mese del 2023 non ha portato benefici al Partito democratico, che perde terreno rispetto agli uomini di Giorgia Meloni: i dem calano dal 19,5% al 19,2% (-0,3%). Leggero segno positivo per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che sale dal 16,1% al 16,3%, per una crescita dello 0,2%. Invariato il gradimento per la Lega, stabile al 9,5%.

Tra gli altri partiti c'è poi una minima flessione di Forza Italia, al 7,3% (-0,1%), mentre l'Alleanza Verdi-Sinistra (3,4%, +0,3%) riavvicina Carlo Calenda e i suoi, con Azione che cala dello 0,3% fino al 3,8%. In scia anche Italia Viva di Matteo Renzi (dal 3,1% al 3,2%, +0,1%), mentre +Europa non si muove dal 2,5% nelle intenzioni di voto. Pesante discesa di Italexit (-0,4% fino all'1,5%), con Unione Popolare che soffre di un -0,1%, attestandosi all'1,1% complessivo. Gli indecisi/astenuti sono pari al 31,1% degli intervistati dal sondaggio di Mannheimer.