Europee, chi fa tremare il premier nei sondaggi: "Effetto Meloni"

Grandi manovre in vista delle elezioni europee di giugno. Su Rainews24 si parla dei sondaggi relativi alle tornata elettorale in programma tra una manciata di mesi. In studio c'era anche Livio Gigliuto, presidente esecutivo dell'Istituto Piepoli, che ha illustrato l'ultima rilevazione dell'Istituto Piepoli.

"Nelle elezioni europee ci possono essere sempre grandi sorprese - spiega Livio Gigliuto - Per questo la candidatura di Meloni può essere decisiva. Ma conviene a Fratelli d'Italia prendere qualche voto in più degli alleati? Dal nostro sondaggio emerge che sono in calo tutti e tre i partiti del centrosinistra. Quelli del centrodestra, invece, restano stabili. Ora sembrano in crescita i piccoli partiti. Man mano che si avvicina il voto, invece, vedremo crescere quelli grandi. Per il momento, comunque, vanno giù tutti i partiti del centrosinistra: Pd, M5S e Alleanza Verdi Sinistra".