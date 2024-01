Tagadà, Ghisleri svela la strategia Meloni: "Quanti voti ha soffiato a Forza Italia"

08 gennaio 2024 a

Acca Larentia, della commemorazione si parla anche durante la puntata di Tagadà in onda l'8 gennaio su La7. In collegamento c'è Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, che sottolinea come Fratelli d'Italia ha in dote almeno 3 milioni di voti che provengono da Forza Italia e che probabilmente non sono interessati alla nostalgia del passato.

"Di queste immagini chi ne soffrirà di più è proprio Giorgia Meloni e coloro che credono in Fratelli d'Italia - ha detto Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, riferendosi alla commemorazione di Acca Larentia - Il 26% raccolto da Giorgia Meloni il 25 settembre 2022 è fatto anche da tre milioni di voti che da Forza Italia sono migrati sulla Lega e su Fratelli d'Italia. E non è gente che fa il saluto romano a braccio teso. Sono persone che vogliono il governo di un Paese fatto in maniera sana e democratica. Hanno accolto le buone idee proposte da Meloni e che credono più in quelle idee che in quel saluto. Quindi credo che sia più dannoso per il nostro premier che per altri. Il partito se si connota in quella direzione torna al 4%. Torna a quei valori che hanno una marginalità all'interno dell'emiciclo.