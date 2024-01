Matteo Renzi: "Una sfida bellissima", colpo di scena prima delle Europee

Christian Campigli 10 gennaio 2024 a

La sfida per le europee, che sanciranno un definitivo rilancio o una sconfitta che imporrebbe riflessioni profonde. L'organizzazione della kermesse fiorentina che l'ha lanciato. E un nuovo libro, questo dedicato alla politica e alle sue trame. Matteo Renzi, nella sua enews, affronta i temi della settimana e svela alcuni piccoli segreti. "Io sono pronto alle sfide di questo 2024, anno che mi affascina per tanti motivi, innanzitutto per le sfide elettorali che potrebbero cambiare molte leadership in tutto il mondo. E per chi come me ama la politica estera questo 2024 appare elettrizzante. Giorgia Meloni ha fatto capire che avrebbe tanta voglia di candidarsi alle Elezioni Europee. Lo vuole fare non per cambiare l’Europa ma per fare un test nazionale su di sé e sul suo partito. La scelta della Premier avrà molte conseguenze: Salvini si è già sfilato (sa che rispetto ai successi elettorali del 2019 per lui quest’anno la corsa alle preferenze sarebbe stata un disastro). Gli altri ci stanno pensando. Sarà una sfida bellissima".

Poi il primo annuncio. "Martedì 6 febbraio esce Palla al centro. La politica al tempo degli influencer. Torno a parlare di politica dopo che ne Il Mostro avevo dovuto raccontarvi tutto quello che hanno fatto per distruggerci, senza riuscirvi. Nel libro sarà ben presente l’idea che ci anima da qui a quando torneremo al Governo di questo Paese, mandando all’opposizione quelli che sparano a Capodanno, quelli che fermano i treni come vogliono, quelli che fanno i gradassi sulla politica estera e non toccano palla su Expo, Bei, Mes. Poi gireremo molto per l’Italia anche con il libro". Infine l'ufficializzazione dell'evento simbolo del renzismo. "La Leopolda è sulla rampa di lancio. Si terrà da venerdì 8 a domenica 10 marzo. Il titolo? Riaccendere le stelle".