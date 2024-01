Natalità, Pillon non si nasconde: “Le donne non fanno figli per egoismo”

03 gennaio 2024 a

«C’è un grande aspetto individualistico e quindi anche egoistico ma che è figlio di un ormai comune modo di sentire: perché il figlio è un peso, perché il figlio ti toglie, perché il figlio ti limita, perché il figlio non ti permette lo sviluppo della tua carriera. E dopo si ritrovano a 40 anni che non possono più avere figli perché nel frattempo la natura sostanzialmente ha preso il sopravvento e vanno a fare la fecondazione assistita o peggio ancora l’utero in affitto! Ma soprattutto, manca la speranza. Siamo una società decadente, in discesa, dove certi valori non sono più riconosciuti come tali». Lo ha dichiarato Simone Pillon, esponente della Lega ed ex senatore, ospite del web talk «KlausCondicio» di Klaus Davi in onda su youtube.

«Pillon evidentemente affetto da incontinenza verbale ci regala la sua prima perla del 2024. Allora, da neo mamma per la seconda volta voglio fare un appello: regalate un utero a Pillon, regaliamogli un mese di ciclo, così vediamo se continua a parlare indegnamente delle donne e della maternità»: così Vittoria Baldino vicecapogruppo M5S a Montecitorio in replica al discorso sulla natalità e la maternità.